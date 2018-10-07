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В мире уменьшилось количество нефтяных вышек

В мире уменьшилось количество нефтяных вышек

Американская нефтесервисная компания Baker Hughes обнародовала данные, согласно которым в сентябре количество действующих нефтяных и газовых буровых вышек снизилось впервые за 5 месяцев.

Так, в прошлом месяце работало в среднем 2258 установок, а в августе — 2278, что является рекордом с марта 2015 года.

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Кроме того, в сентябре работало на 177 вышек больше, чем за аналогичный период 2017 года. В США число установок за месяц выросло на 3 и составило – до 1053. В Канаде их число снизилось на 19 – до 201 вышки.

Таким образом, на долю добывающих стран Северной Америки сейчас приходится 55,5% работающих в мире буровых вышек. Год назад этот показатель составлял 55,3%. Количество установок в Африке в сентябре увеличилось на пять и достигло 109 буровых (максимум с апреля 2015 года), в Европе – на одну, до 86, а в Латинской Америке количество не изменилось – 192.

На Ближнем Востоке количество вышек снизилось на семь – до 395, в Азиатско-Тихоокеанском регионе на три – до 222.

По материалам Комментарии
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