Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 210 0

Трампа не устраивает дорогая нефть и он готов ослабить санкции против Ирана

Трампа не устраивает дорогая нефть и он готов ослабить санкции против Ирана

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ослабить санкции для импортеров нефти из Ирана.

США готовы в индивидуальном порядке работать со странами, которые сокращают импорт нефти из Ирана. Такие разговоры в администрации Трампа связывают с тем, что в ноябре в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, а дорогая нефть не устраивает президента. Об этом Трамп также неоднократно давал понять картелю ОПЕК и своему стратегическому союзнику – Саудовской Аравии.

Европейский союз и Иран будут придерживаться обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), несмотря на недавний выход США из сделки. Европейские страны продолжат активно взаимодействовать с Тегераном в сфере экономики.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018