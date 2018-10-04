Трампа не устраивает дорогая нефть и он готов ослабить санкции против Ирана

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ослабить санкции для импортеров нефти из Ирана.

США готовы в индивидуальном порядке работать со странами, которые сокращают импорт нефти из Ирана. Такие разговоры в администрации Трампа связывают с тем, что в ноябре в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, а дорогая нефть не устраивает президента. Об этом Трамп также неоднократно давал понять картелю ОПЕК и своему стратегическому союзнику – Саудовской Аравии.

Европейский союз и Иран будут придерживаться обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), несмотря на недавний выход США из сделки. Европейские страны продолжат активно взаимодействовать с Тегераном в сфере экономики.