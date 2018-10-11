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Эксперт: "хрущевки" утеплять нет смысла

Эксперт: "хрущевки" утеплять нет смысла

Первое, что необходимо сделать для экономии средств на отопление многоквартирного дома – поставить общий счетчик на тепло. Однако если дом старый, то следует провести ряд мероприятий для его утепления. Хотя, как считают некоторые эксперты, “хрущевки” все равно будут отдавать тепло, и владельцам квартир в них придется платить больше.

Как рассказывает эксперт в сфере энергоэффективности Андрей Хмурный, украинцы в домах без счетчиков платят на 30% больше.

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Правда, если поставить счетчик в доме с дырявыми стенами, разбитыми окнами в подъезде, неутепленими стенами, вполне возможно, что счетчик покажет: жители тратят тепла даже больше нормы. Но и это не повод отказаться от прибора учета.

Кроме того, стоит учитывать, что чем больше площадь общего пользования, тем больше придется заплатить за ее отопление.

В подъезде есть разбитые окна, а двери плотно не закрываются. Даже если жильцы самовольно вырезали батареи в подъезде, его все равно придется отапливать. Тепло будет уходить через стены квартир, а затем – через разбитые окна подъезда.

По материалам УНН
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