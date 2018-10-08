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Гонконг планирует построить искусственные острова для решения проблемы нехватки жилья

Гонконг планирует построить искусственные острова для решения проблемы нехватки жилья

Гонконг планирует создать искусственные острова и в будущем построить там новые жилые дома, чтобы решить проблему с нехваткой жилья.

Искусственные острова общей площадью 688 гектаров хотят создать неподалеку от гонконгского острова Лантау – крупнейшего острова Гонконга.

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На островах планируют построить дома для около миллиона человек (15% населения Гонконга), заявила глава правительства Керри Лем. Согласно докладу власти, новый город нужен населению к 2046 году.

Рынок недвижимости в Гонконге является наименее доступным в мире за последние 8 лет.

В Гонконге проживает около 7,3 миллиона человек. Площадь административной единицы – 2754 квадратных километра.

По материалам hromadske.tv
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