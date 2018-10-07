КМУ предложил направить средства от штрафов за превышение скорости на безопасность движения

Кабинет министров Украины предлагает внести изменения в Бюджетный кодекс Украины и направить часть административных штрафов за нарушение правил дорожного движения, прежде всего – превышение скорости, на мероприятия по повышению безопасности движения на дорогах.

Как отмечается, соответствующие изменения одобрены на заседании правительства и будут переданы на рассмотрение в Верховную Раду. По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, вопрос безопасности на дорогах является крайне актуальным.

“Поэтому люди будут знать, что то, что платят штрафники, идет на мероприятия по безопасности дорожного движения. Наказание – это вынужденный шаг. И мне нужен не штраф, а сохранение жизни людей”, – заявил глава правительства.

Напомним, в Украине с 8 октября на дорогах международного и национального значения стали работать в пилотном режиме портативные устройства измерения скорости TruCam, предназначенные для контроля за соблюдением водителями установленных скоростных режимов.

Патрульная полиция Украины опубликовала список трасс, на которых с 8 октября начнется контроль скоростного режима с применением радара TruCam.