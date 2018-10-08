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Инженеры создадут платформы для дронов на боевых машинах армии США

Инженеры создадут платформы для дронов на боевых машинах армии США

Американские компании General Dynamics и AeroVironment заключили соглашение о совместной разработке системы запуска и приема дронов, которые будут установлены на бронированных боевых машинах армии США. Об этом пишет Defense News.

Система будет разработана под разведывательный беспилотный летательный аппарат Shrike 2 c вертикальным взлетом и посадкой и боевые машины Stryker. Испытания системы пройдут в ноябре — планируется, что в них примут участие дроны RQ-20 Puma и Switchblade, поскольку Shrike 2 все еще находится в разработке.

В будущем компании планируют встроить в бортовой компьютер бронированных боевых машин систему управления дронами и модернизировать их, добавив еще одно место — для оператора дронов.

По материалам hightech.fm
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