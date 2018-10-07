Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 64 0

Укрпочта получила новый наблюдательный совет

Укрпочта получила новый наблюдательный совет

Кабинет министров Украины утвердил наблюдательный совет Укрпочты в составе семи членов – пятерых независимых членов и двух представителей государства.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко на своей Facebook-странице.

“Пять независимых членов наблюдательного совета были отобраны Комитетом по назначениям из 20 кандидатов-финалистов, которые вошли в short-list. Всего в short-list попали 4 украинца, 5 поляков и по одному представителю от Румынии, Бельгии, Чехии, Греции, Италии, Эстонии, Дании, Германии, Нидерландов, а также США и Великобритании”, – написал он.

Так, независимыми экспертами правительством назначен Бенуа Плеск, который работает менеджером в бельгийской FMCG, был членом правления Danone; Йона Салювеер с опытом в эстонском почтовом операторе Omniva; Якуб Карновски с опытом работы в области финансов, промышленности и инвестиций; Томи Дженсен с опытом в международной корпорации Bunge; Оксана Волчко с многолетним опытом в Raiffeisen Bank Aval.

Представителями назначены Александр Озеран, генеральный директор Директората государственной политики в сфере цифровой инфраструктуры на транспорте и услуг почтовой связи Мининфраструктуры, и Юрий Тустановский, руководитель патронатной службы Первого вице-премьер-министра.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина