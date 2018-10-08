Впервые за пять лет 100 долларов за баррель нефти стали возможной ценой – эксперты

С начала 2018 года цена нефти Brent выросла уже на 26%, а WTI подорожала на 23%. Как отмечают аналитики, рост цен на нефть продолжится из-за сокращение экспорта Ираном, пишет Сегодня.

“Бычий” настрой на рынке поддерживает и ожидаемое повышение спроса на нефть. Эксперты предупреждают, что неопределенность в отношении того, какой объем потерянного иранского экспорта компенсируют страны ОПЕК, может подтолкнуть цены на нефть к 100 долларам за баррель, пишет The Wall Street Journal.

“Впервые за пять лет рынок считает возможным подъем цен к уровню в 100 долларов за баррель”, – сказал Крис Кеттенманн, отвечающий за стратегию на энергетическом рынке в брокерской компании Macro Risk Advisors.