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Пакистан будет просить кредит у МВФ

Пакистан будет просить кредит у МВФ

Министр финансов Пакистана Асад Умар в этом месяце проведет переговоры с МВФ для получения кредита на урегулирование кризиса платежного баланса в стране.

Об этом сообщает АР.

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«Пакистан заявляет, что будет добиваться получения кредита от Международного валютного фонда для урегулирования кризиса платежного баланса», – говорится в сообщении.

Асад Умар проведет переговоры с должностными лицами МВФ уже в этом месяце.

Пакистан надеется получить кредиты в размере 8 миллиардов долларов, чтобы избежать экономического кризиса.

Исламабад также хочет получить новые кредиты у Китая, который уже вложил значительные средства в строительство дорог и энергетический сектор страны.

На прошлой неделе МВФ опубликовал отчет о том, что Пакистан сталкивается со значительными экономическими проблемами, в частности со сокращением темпов роста, высоким дефицитом фискального и текущего баланса и низким уровнем золотовалютных резервов.

«Для стабилизации экономики потребуются решительные политические действия и значительное внешнее финансирование», – говорится в отчете фонда.

По материалам УКРИНФОРМ
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