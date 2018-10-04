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Индекс паспортов мира: на каком месте Украина

Индекс паспортов мира: на каком месте Украина

Украинцы могут посещать без оформления виз рекордные для нашего государства 128 стран мира.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Индекса паспортов за четвертый квартал 2018 года, который составляет международная консалтинговая компания Henley & Partners.

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Несмотря на то, что за последние три месяца Украина опустилась в рейтинге с 38-го на 41-е место, это произошло только за счет движения других стран.

Сейчас граждане Украины могут посещать без визы 128 стран мира, тогда как еще в начале этого года этот показатель составлял 114 стран мира.

При этом наиболее “мобильным” пока остается паспорт Японии – его владельцы могут посещать без визы 190 стран мира. Это рекордный показатель за все время существования индекса. Заметим, что еще летом Япония делила первое место с Сингапуром, впрочем, сейчас японцы получили безвизовый доступ в Мьянму, поэтому Сингапур оказался на второй строчке.

На третьем месте – Германия с показателем в 188 стран. Такой же показатель в Южной Кореи и Франции.

На четвертом месте также несколько стран – Дания, Италия, Испания, Финляндия и Швеция.

Россия оказалась на 47-й строчке. Имеет безвизовый доступ в 119 стран мира. Беларусь – на 68-й строчке (77 стран), а Молдова – на 46-й (122 страны).

По материалам 5 канал
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