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TSMC создала облачный альянс

TSMC создала облачный альянс

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), крупнейший в мире контрактный производитель полупроводниковой продукции, запустила облачный альянс, в который вошли международные технологические гиганты.

В частности, членами нового объединения облачных вычислений под названием OIP Cloud Alliance стали Amazon Web Services, Cadence Design Systems, Microsoft Azure и Synopsys. Эти и другие компании начали сотрудничество с TSMC для того, чтобы использовать в облачной инфраструктуре возможности автоматических сервисов для традиционного проектирования микросхем.

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TSMC очень рада не только применять облачные вычисления для реализации идей проектирования в передовых технологиях, но и совместно внедрять платформу открытых инноваций в виртуальную среду через совместную работу с членами облачного альянса, снижая барьеры для использования облачных сервисов общими клиентами”, – заявил вице-президент по разработке технологий TSMC Клифф Хоу (Cliff Hou).

Объединив усилия облачных компаний и чипмейкеров, можно будет повысить производительность работы клиентов за счет гибкости и мощности облачных вычислений и традиционных возможностей сертификации, которые были проверены на реальных примерах.

В TSMC добавляют, что заказчики смогут безопасно проектировать чипы в облаке, используя преимущества такой платформы и гибкости облачных инфраструктур. Компании Cadence и Synopsys будут хранить свои технологии в облаках Amazon Web Services и Microsoft Azure.

“Наше сотрудничество с TSMC поможет начать разработку современных микрочипов, которые будут использовать возможности облачной платформы Azure”, – заявил генеральный менеджер подразделения Azure Hardware Infrastructure Кушагра Вайд (Kushagra Vaid).

OIP Cloud Alliance стал пятой организацией, которую создала TSMC в рамках развития платформы открытых инноваций (Open Innovation Platform). Также были сформированы объединения EDA (electronic design automation) Alliance, IP (intellectual property) Alliance, Design Center Alliance и Value Chain Aggregator Alliance, отмечает издание The Focus Taiwan.

По материалам internetua.com
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