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За неделю национальных праздников китайцы потратили $290 млрд

За неделю национальных праздников китайцы потратили $290 млрд

Жители Китая потратили на отдых и подарки $290 млрд за неделю праздников по случаю Дня образования КНР.

Об этом пишет sinorusfocus со ссылкой на сводную статистику от операторов сетей розничной торговли, ресторанного и туристического бизнеса.

В частности, доходы туристического сектора за период с 1 по 7 октября выросли на 9% – до 599 млрд юаней ($88 млрд).

По стране было совершено 726 млн туристических поездок, пишет информслужба “Россия-Китай: главное”. Совокупные доходы от ресторанного бизнеса и розничной торговли достигли 1,4 трлн юаней ($202 млрд) с ростом на 9,5%.

Самыми популярными подарками на праздники стали плазменные телевизоры: их продажи подскочили в пять раз. Кроме того, дарили фильтры для воды, стиральные машины с функцией сушки и стульчаки с подогревом: продажи этих приборов в среднем увеличились на 200%.

По материалам Фокус
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