Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 13 0

Сеул превратят в «умный город» за $108 миллионов

Сеул превратят в «умный город» за $108 миллионов

Мэр Сеула Пак Вонсун обнародовал пятилетний план, в рамках которого власти выделят $108 млн., чтобы превратить южнокорейскую столицу в «умный город», в котором активное применение найдет технология блокчейн.

Пак представил «Градостроительный блокчейн-план» на 2018-2022 гг., который включает 14 государственных услуг в пяти областях.

Читайте также: Блокчейн создаст многомиллиардный рынок – Bank of America

К их числу относятся выплата пособий работникам, управление сведениями о предыдущих владельцах транспортных средств, выпуск сертификатов, управление благотворительностью и голосования.

По словам мэра, столичный муниципалитет будет использовать блокчейн, чтобы защитить частично занятых работников, у которых нет трудовых контрактов или страховки работодателя. Они смогут регистрировать свои соглашения в приложении на блокчейне, которое будет создано в рамках реализуемого властями плана. После этого организации, занимающиеся выплатой пособий и страхованием работников, возьмут на себя роль нод в новой системе и смогут передавать информацию через распределённую сеть, чтобы определять наиболее предпочтительные схемы страхования.

Пак также сообщил, что его администрация намерена дополнительно выделить 60 млрд. вон ($53 млн.), чтобы к 2021 году построить два комплекса, которые примут 200 блокчейн-стартапов.

Ранее в этом году Пак был повторно избран на должность мэра Сеула и пообещал увеличить поддержку сферы блокчейна, преобразовав район Мапхогу в масштабный блокчейн-инкубатор.

В июне министерство информационных и коммуникационных технологий Южной Кореи сообщило, что выделит $9 млн. на интеграцию блокчейна в государственные услуги.

По материалам Комментарии
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина