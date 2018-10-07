Сеул превратят в «умный город» за $108 миллионов

Мэр Сеула Пак Вонсун обнародовал пятилетний план, в рамках которого власти выделят $108 млн., чтобы превратить южнокорейскую столицу в «умный город», в котором активное применение найдет технология блокчейн.

Пак представил «Градостроительный блокчейн-план» на 2018-2022 гг., который включает 14 государственных услуг в пяти областях.

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К их числу относятся выплата пособий работникам, управление сведениями о предыдущих владельцах транспортных средств, выпуск сертификатов, управление благотворительностью и голосования.

По словам мэра, столичный муниципалитет будет использовать блокчейн, чтобы защитить частично занятых работников, у которых нет трудовых контрактов или страховки работодателя. Они смогут регистрировать свои соглашения в приложении на блокчейне, которое будет создано в рамках реализуемого властями плана. После этого организации, занимающиеся выплатой пособий и страхованием работников, возьмут на себя роль нод в новой системе и смогут передавать информацию через распределённую сеть, чтобы определять наиболее предпочтительные схемы страхования.

Пак также сообщил, что его администрация намерена дополнительно выделить 60 млрд. вон ($53 млн.), чтобы к 2021 году построить два комплекса, которые примут 200 блокчейн-стартапов.

Ранее в этом году Пак был повторно избран на должность мэра Сеула и пообещал увеличить поддержку сферы блокчейна, преобразовав район Мапхогу в масштабный блокчейн-инкубатор.

В июне министерство информационных и коммуникационных технологий Южной Кореи сообщило, что выделит $9 млн. на интеграцию блокчейна в государственные услуги.