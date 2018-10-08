Названы самые экономичные компактные автомобили

У компактных автомобилей много достоинств. Одно из главных – небольшой расход топлива. Однако, этот показатель иногда отличается от официальных цифр.

Эксперты AUTO BILD протестировали компактные автомобили, после чего выбрали десять по-настоящему экономных моделей.

1-е место: Renault Clio Grandtour Energy dCi 90 Start & Stop Luxe (90 л.с.)

Цена – 18 190 евро. Официальный расход топлива – 3,6 л. Расход топлива во время тестов – 4,3 л

2-е место: Ford Fiesta 1.6 TDCi Titanium (95 л.с.)

Цена – 18 850 евро. Официальный расход топлива – 3,6 л. Расход топлива во время тестов – 4,6 л

3-е место: Mitsubishi Space Star 1.0 (71 л.с.)

Цена – 9 990 евро. Официальный расход топлива – 4,2 л. Расход топлива во время тестов – 4,7 л

4-е место: Toyota Yaris Hybrid 1.5 VVT-i Comfort (100 л.с.)

Цена – 18 690 евро. Официальный расход топлива – 3,3 л. Расход топлива во время тестов – 4,9 л

5-е место: VW Polo 1.2 TSI Blue Motion Technology DSG FRESH (90 л.с.)

Цена – 17 600 евро. Официальный расход топлива – 4,7 л. Расход топлива во время тестов – 5,2 л

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