Британское правительство включило заключение торгового соглашения с Украиной в свои приоритеты

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе приветствовала решение Правительства Великобритании включить в будущее соглашение о свободной торговле между Великобританией и Украиной своих приоритетов на период 2018-2019 годов.

Цинцадзе встретилась с Министром Великобритании по делам Европы и Америки Аланом Данканом во время рабочего визита в Лондон. Говоря по итогам встречи о перспективах усиления торгово-экономического сотрудничества двух стран, вице-премьер-министр заявила, что Киев рассчитывает “максимально быстро и успешно завершить эти переговоры”.

Киев и Лондон согласовали подход к новому соглашению о свободной торговле, которое должно заменить Соглашение об ассоциации с ЕС после выхода Британии из Евросоюза. Британская сторона ставит целью подготовить текст нового соглашения на середину следующего года.

Киев и Лондон договорились, что на время переговоров по новому соглашению на торговлю с Британией будут распространяться нормы Соглашения об ассоциации с ЕС. Стороны должны согласовать документ, который зафиксирует эту норму.