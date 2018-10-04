В Украине подорожает бытовая техника

В Украине запретят продавать технику, которая не отвечает требованиям экодизайна. На нее придется получать новые сертификаты. Из-за этого цены на бытовую технику вырастут.

Конкретные требования будут прописывать для каждой отдельной группы товаров. Гаджеты и мелкую электронику они не будут затрагивать, говорится в постановлении Кабмина от 3 октября.

Новые требования должны учитываться при продаже крупной бытовой техники и заводского оборудования.

“Госэнергоэффективности разработало вспомогательные регламенты для отдельных типов продукции. Первым примут пакет регламентов для котлов, генераторов. Также разработаны аналогичные регламенты для холодильников, пылесосов, стиральных и посудомоечных машин и другой крупной техники. Подать на утверждение все планируют до конца 2018 года”, – говорит координатор комитета бытовой электротехники Европейской бизнес ассоциации Виктория Куликова.

Согласно эко-дизайну, требования могут устанавливаться до максимального потребления электричества телевизорами, максимальной мощности двигателя пылесоса, минимального индекса энергоэффективности стиральной машины или норм потребления воды посудомоечной машиной.

После принятия новых норм, будет невозможно продать в розницу товар, не соответствующий новым требованиям. В то же время каждый регламент предусматривает переходный период, в течение которого можно реализовать товар, который не соответствует требованиям эко-дизайна.