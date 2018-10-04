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В Мининфраструктуры ответили на критику Счетной палаты

В Мининфраструктуры ответили на критику Счетной палаты

Мининфраструктуры назвало большинство выводов и утверждений из отчета Счетной палаты такими, что не соответствуют действительности.

Об этом говорится в заявлении Министерства инфраструктуры по результатам ознакомления с актом и проектом Отчета о результатах аудита Счетной палаты.

Как отмечают в пресс-службе, Мининфраструктуры в 2016 году обеспечило выполнение субъектами хозяйствования планового показателя чистого финансового результата на 120% (план 2016 года – 6,7 млрд грн, факт – 8,038 млрд грн).

Кроме того, показатель по наполнению доходной части государственного бюджета от собственности субъектов хозяйствования выполнен на 132,8% (план 2016 года -12,569 млрд грн, факт – 16,697 млрд грн).

Причинами недовыполнения в 2017 году некоторыми предприятиями отрасли финансовых результатов (на менее, чем 10%) стали недополучение к переработке запланированного объема груза и потеря соответствующих доходов, говорят в МИУ.

Причинами этого называют общую тенденцию сокращения Украиной в 2017 году экспорта железной руды и концентрата; падение объемов перевалки металлопродукции, которое связано с закрытием транспортного сообщения с временно оккупированными территориями; снижение объемов перевалки сжиженного газа российского происхождения.

“Вместе с тем незначительное недовыполнение в 2017 году предприятиями отрасли платежей в государственный бюджет (меньше, чем на 3%) вызвано потерей доходов, уменьшением базового норматива отчисления части прибыли с 75% до 50%, которая направлялась на выплату дивидендов хозяйственными обществами”, – говорится в сообщении.

По материалам Економічна Правда
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