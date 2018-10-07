У HTC упали доходы на 80%

HTC опубликовала финансовые показатели деятельности в сентябре 2018 года.

Выручка тайваньского производителя смартфонов и планшетов продолжает ставить антирекорды.

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В прошлом месяце доход HTC составил приблизительно $40,64 млн. Это на 9,57 % меньше результата за август, когда компания получила примерно $45,21 млн. выручки.

В годовом исчислении падение дохода составило рекордные 80,7 %. Показанный сентябрьский результат стал худшим в истории компании.

За первые девять месяцев текущего года НТС выручила $634,18 млн. Для сравнения: годом ранее этот показатель равнялся $1,5 млрд. Падение по сравнению с доходом за аналогичный период 2017-го составило 57%.

Наблюдатели говорят, что в текущем году НТС, вероятнее всего, в плане выручки уже не сможет преодолеть отметку в $1 млрд.