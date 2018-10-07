Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 44 0

У HTC упали доходы на 80%

У HTC упали доходы на 80%

HTC опубликовала финансовые показатели деятельности в сентябре 2018 года.

Выручка тайваньского производителя смартфонов и планшетов продолжает ставить антирекорды.

Читайте также: Криптовалютный смартфон HTC Exodus отложен до конца года

В прошлом месяце доход HTC составил приблизительно $40,64 млн. Это на 9,57 % меньше результата за август, когда компания получила примерно $45,21 млн. выручки.

В годовом исчислении падение дохода составило рекордные 80,7 %. Показанный сентябрьский результат стал худшим в истории компании.

За первые девять месяцев текущего года НТС выручила $634,18 млн. Для сравнения: годом ранее этот показатель равнялся $1,5 млрд. Падение по сравнению с доходом за аналогичный период 2017-го составило 57%.

Наблюдатели говорят, что в текущем году НТС, вероятнее всего, в плане выручки уже не сможет преодолеть отметку в $1 млрд.

По материалам Комментарии
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина