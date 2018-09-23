Криптовалютный смартфон HTC Exodus отложен до конца года

На волне популярности криптовалют, прокатившейся по миру одновременно с резким ростом их стоимости в конце прошлого года, две компании заявили о намерении создать смартфоны, предназначенные для работы с криптовалютами.

Оба проекта пока буксуют: Sirin Labs пока не показала даже работающий без лишних проводов образец Finney.

Когда проект Exodus только запускался, HTC обещала, что продажи устройства начнутся уже в третьем квартале 2018 года, то есть до конца сентября. Однако на последней встрече с общественностью, обсуждая перспективы Exodus, они назвали уже другие сроки – старт предзаказов в августе и начало продаж в конце года.

Будут ли соблюдены эти временные рамки, судить сложно. Зато HTC сообщила, что владельцы Exodus смогут не бояться потерять все свои криптосбережения при потере смартфона благодаря возможности создать несколько физических копий кошелька.