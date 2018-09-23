Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 8 0

Криптовалютный смартфон HTC Exodus отложен до конца года

Криптовалютный смартфон HTC Exodus отложен до конца года

На волне популярности криптовалют, прокатившейся по миру одновременно с резким ростом их стоимости в конце прошлого года, две компании заявили о намерении создать смартфоны, предназначенные для работы с криптовалютами.

Оба проекта пока буксуют: Sirin Labs пока не показала даже работающий без лишних проводов образец Finney.

Когда проект Exodus только запускался, HTC обещала, что продажи устройства начнутся уже в третьем квартале 2018 года, то есть до конца сентября. Однако на последней встрече с общественностью, обсуждая перспективы Exodus, они назвали уже другие сроки – старт предзаказов в августе и начало продаж в конце года.

Будут ли соблюдены эти временные рамки, судить сложно. Зато HTC сообщила, что владельцы Exodus смогут не бояться потерять все свои криптосбережения при потере смартфона благодаря возможности создать несколько физических копий кошелька.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018