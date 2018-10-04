Объявили лауреатов Нобелевской премии по экономике

Лауреатами премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля за 2018 год стали Уильям Нордхаус и Пол Ромер.

Об этом сообщается на странице Нобелевского комитета в Twitter.

“Шведская академия наук Королевства Швеции решила наградить Уильяма Д. Нордхауса и Пола М. Ромера Премией Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля 2018 года”, – говорится в сообщении.

Их отметили за “интеграцию климатических изменений и технологических инноваций в долгосрочные макроэкономические исследования”.

Объявлением лауреатов данной премии и завершается “Нобелевская неделя” – 2018.

В отличие от Нобелевских премий по физиологии и медицине, химии, физике и литературе, а также премии мира, премия по экономике была учреждена не самим Альфредом Нобелем, а Банком Швеции в 1969 году по случаю его 30-летия.