В Киеве объявлен конкурс перевозчиков на 32 автобусных маршрута

В Киеве проведен конкурс между перевозчиками на 32 существующих автобусных маршрута. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

Власти города намерены улучшить качество перевозок пассажиров, обновить маршрутки. Потому участвовать в конкурсе могут все перевозчики, если их подвижный состав отвечает заявленному качеству. Победителей будут определять в онлайн режиме.

В КГГА подчеркнули, что маршрутки должны быть оборудованы экологически безопасными двигателями с нормами не ниже “Евро-5”. Кроме того, внутри маршрутки должно быть информационное табло, кондиционеры, система автоматического открытия дверей. Также не менее 30% автобусов должны быть приспособлены для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями.

Напомним, ранее мы сообщали, что вскоре из киевских троллейбусов, автобусов и трамваев исчезнут кондукторы, а маршрутки резко подскочат в цене. Виной тому – электронный билет, который столичные власти намерены запустить в Киеве уже этой осенью. Документ предусматривает, что все пассажирские перевозки в столице будут осуществляться только с помощью электронного билета.