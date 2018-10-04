Стало известно, когда снесут Шулявский путепровод

В первые выходные ноября 2018 года в Киеве снесут Шулявский путепровод.

Об этом сообщил главный инженер КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева” Александр Здольник.

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По словам Здольника, в рамках реконструкции путепровода разрабатывается новая схема движения транспорта и устанавливаются новые светофоры. Мост снесут 3-4 ноября.

“Конечно, в первые дни будет ад на дорогах, но, надеемся, не долго. Сейчас будут расставлять дорожные знаки и новые светофоры для объезда транспортом строительной зоны. Переоборудовали уже контактную сеть для троллейбусов. Машины поедут по улицам Нестерова, Цедика, Гарматной и Выборгской” – сказал Здольник.

Также он добавил, что в ближайшие дни начнут сносить киоски, которые еще остались возле станции метро “Шулявская”. Строители сейчас переносят и расширяют ливневую канализацию, водопровод, телефонные и электрокабели.

“Все делается с таким расчетом, чтобы на будущее было пространство для каких-либо других инженерно-транспортных решений… Но сейчас строим по утвержденному проекту развязки “неполный клеверный лист” со сносом литейного цеха завода “Большевик”. Вопрос о сносе полностью отработанный, документы на выходе”, – сказал главный инженер.

Здольник уточнил, что в ходе работ проспект Победы не будут перекрывать для транспорта полностью, только частично ограничат движение по одной полосе.

Добавим, что реконструкция Шулявского путепровода обойдется в 830 миллионов гривен.