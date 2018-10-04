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NASA намерено запустить свой пилотируемый корабль

NASA намерено запустить свой пилотируемый корабль

Национальное управление США по аэронавтике (NASA) запланировало первый с 2011 года пилотируемый запуск космического корабля на июнь 2019 года.

Это будет первый пилотируемый полет ракеты SpaceX к МКС. Также на август 2019 года запланирован пилотируемый полет к МКС космического корабля производства компании «Боинг».

Ранее оба полета уже откладывались, однако в этот раз в NASA уверяют, что назначенные даты ближе к реальному графику, отмечают американские СМИ.

«Тем не менее, сохраняется некоторая неопределенность относительно дат, и мы полагаем, что ближе к срокам запуска они могут измениться», — говорится в сообщении NASA.

По материалам Hubs
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