Названы города с самой дорогой арендой офисов и жилья

Гонконг впервые с 2011 года назван самым дорогим городом мира для размещения в нем сотрудников, согласно индексу стоимости жилья и рабочего места, составляемому компанией Savills.

Стоимость годовой аренды жилья и офисного пространства для одного сотрудника в Гонконге увеличилась за последние 12 месяцев на 5%, до $112,4 тыс, – сообщает Fixygen.

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В Нью-Йорке, занимавшем первую строчку последние два года, показатель снизился на 1,7%, до $108,2 тыс. Лондон, лидировавший среди самых дорогих для работы городов мира в 2011-2015 годах, испытал на себе последствия Brexit и колебаний валютных курсов: стоимость размещения сотрудника в столице Великобритании в фунтах снизилась, однако в долларах показатель вырос на 2,7%, до $96 тыс..

Четвертое место в рейтинге занимает Токио ($84,5 тыс.), а на пятое внезапно вышел Амстердам – здесь стоимость аренды жилья и офиса подскочила за год на 16%, до $62,8 тыс..

В десятку также вошли Сан-Франциско, Дубай, Дублин, Париж и Пекин. Москва заняла в списке 19-е место с показателем $44 тыс. в год, показатель увеличился за последние 12 месяцев на 1,9%.