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Назвали самые дорогие бренды мира

Назвали самые дорогие бренды мира

В 2018 году в тройку самых дорогих брендов попали Apple, Google и Amazon.

Об этом сообщает консалтинговое агентство Interbrand, которое опубликовало ежегодный рейтинг ста самых дорогих брендов мира.

В первую десятку рейтинга попали:

  • Apple — 214,5 млрд долларов, за год стоимость бренда выросла на 16%.
  • Google — 155,5 млрд долларов, рост на 10%.
  • Amazon — 100,8 млрд долларов, рост на 56%.
  • Microsoft — 92,7 млрд долларов, рост на 16%.
  • Coca-Cola — 66,3 млрд долларов, падение на 5%.
  • Samsung — 59,9 млрд долларов, рост на 6%.
  • Toyota — 53,4 млрд долларов, рост на 6%.
  • Mercedes-Benz — 48,6 млрд долларов, рост на 2%.
  • Facebook — 45,2 млрд долларов, падение на 6%.
  • McDonald’s — 43,4 млрд долларов, рост на 5%.

В сотню самых дорогих брендов мира впервые вошли Spotify (92 место, 5,2 млрд долларов) и Subaru (100 место, 4,2 млрд долларов).

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Также вернулись Chanel (23 место, 20 млрд долларов), Hennesy (98 место, 4,7 млрд долларов) и Nintendo (99 место, 4,7 млрд долларов).

Общая стоимость 100 самых дорогих брендов мира выросла на 7,7% по сравнению с 2017 годом и достигла 2 трлн долларов.

По материалам Економічна Правда
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