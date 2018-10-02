В НАБУ объяснили обыски у судьи Высшего хозсуда

Обыски у судьи Высшего хозяйственного суда Украины Елены Яценко проводят по делу о незаконном обогащении. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро.

“Детективы НАБУ осуществляют следственные действия (обыски) в рамках расследования уголовного производства по факту возможного незаконного обогащения, легализации доходов, полученных преступным путем одним из судей Высшего хозяйственного суда”, – сообщили в ведомстве.

Кроме того детективы проверят вероятное внесение недостоверных сведений в электронную декларацию чиновника.

Отмечается, что Яценко участвовала в первом конкурсе в Верховный Суд в 2016-2017 годах, но не вошла в итоговый список победителей.

Также она подала документы на участие во втором конкурсе в Верховный Суд.

Предварительно судью подозревают в преступлениях, предусмотренных ч.3 ст. 368-2 (незаконное обогащение), ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) и ч. 2 ст. 209 (легализация отмывания денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем) УК.