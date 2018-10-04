Детали для самолетов Airbus начали печатать на 3D принтере

Компания Airbus Helicopters начала производство деталей для дверей самолетов Airbus А350, используя технологию 3D-печати.

На 3D-принтере EOS M 400-4 печатаются валы блокировки дверей самолетов А350.

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Сначала на компьютере создается 3D-макет детали, далее все данные обрабатываются системой принтера и начинается послойное формирование детали из титанового порошка путем его плавки и последующего спекания под действием высокоточного светового лазера, оптическая система которого в точности прочерчивает очертания модели в данном сечении.

Так, слой за слоем происходит наращивание детали до тех пор, пока она не будет создана полностью.

Использование данного метода позволяет производить более легкие детали, сократить время производства, уменьшить количество промышленных отходов, а также делать более сложные детали.

Так, например, напечатанный на принтере вал блокировки дверей на 45% легче и на 25% дешевле такой же детали, произведенной традиционным способом.

Учитывая то, что на каждом А350 установлено около 16 таких деталей, использование метода 3D-печати при производстве позволит сэкономить около 4 килограмм веса на каждый самолет.

С выходом производства на полную мощность Airbus Helicopters планирует производить около 2200 подобных компонентов в год.

Серийное производство планируется начать в 2019 году после завершения процесса сертификации.

Ожидается, что первый вал блокировки дверей, напечатанный на 3D-принтере, поднимется в воздух на А350 уже в 2020 году.

Сейчас завод Airbus Helicopters в немецком городе Донаувёрт производит двери для всех самолетов Airbus, будучи одним из поставщиков компании.