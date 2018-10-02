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Пиковые выплаты Украины по долгам в 2019 году "съедят" 40% доходов казны

Пиковые выплаты Украины по долгам в 2019 году "съедят" 40% доходов казны

Возможности бюджета для осуществления социально-экономических расходов в 2019 году уменьшатся, поскольку более 40% доходов пойдут на погашение долга.

Об этом заявил Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

“Более 40% доходов государственного бюджета предстоит оплатить на погашение и обслуживание государственного долга, что уменьшает возможности бюджета для осуществления социально-экономических расходов. А значит, уменьшаются возможности для повышения пенсий, зарплат и социальных выплат, а также для строительства дорог, новых школ, больниц, детских садов и общего развития инфраструктуры”, – сказал глава Счетной палаты.

Он также отметил, что в проекте бюджета на следующий год не распределено между местными бюджетами 13 субвенций на общую сумму 7 млрд гривен.

В частности, на обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования “Новая украинская школа”, на модернизацию и обновление материально-технической базы профессионально-технических учебных заведений, формирование инфраструктуры объединенных территориальных общин. По отдельным из этих субвенций предлагается предоставить право Кабинету Министров осуществлять такое распределение.

По материалам УНН
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