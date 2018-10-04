В России полки в плацкартах могут заменить на капсулы

РЖД рассматривает идею оснащения плацкартных вагонов капсулами и пространствами-трансформерами.

Об этом сообщил гендиректор компании Олег Белозеров, передает Сегодня.

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“На базе принципов формирования общего и плацкартного вагонов будут созданы зоны персонального комфорта. У пассажира должно быть индивидуальное пространство. Возможно, пространство-трансформер, чтобы его можно было формировать индивидуально под себя, под личный комфорт”, – заявил Белозеров.

Что конкретно подразумевается под “пространством-трансформером”, он не уточнил.

Кроме того, Белозеров рассказал, что в ближайшие два года появятся новые типы вагонов: проектов 2019 (одноэтажные отрытого типа) и 2020 (двухэтажные). “Они будут отличаться удобством, комфортом. Там будут розетки, Wi-Fi”, – отметил глава РЖД.