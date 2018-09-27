Поезда в Украине поделят на три класса: кто будет ездить с комфортом

Эконом, стандарт и комфорт. Такие классы комфортности поездов хочет ввести “Укрзализныця”. Они будут отличаться наличием кондиционера, биотуалета, новым постельным бельем и стоимостью билета.

О своих планах изменить классы комфортности поезда “Укрзализныця” заявила год назад. Проект изменений теперь должно утвердить Министерство инфраструктуры.

Никаких старых советских вагонов. Только новые купейные, капитально отремонтированные или СВ-вагоны с кондиционерами и биотуалетами. Такими будут поезда класса “комфорт”. Еще для пассажиров будет услуга полноценного питания, новое постельное белье, холодильник и микроволновая печь. Эти поезда будут ездить со скоростью от 70 км/ч.

Если “комфортные” поезда должны быть возрастом не старше 10 лет, то планка для составов “стандарт” – класса ниже – до 20 лет. Спальные вагоны будут почти такими же, как “комфортные”, однако не будет гарантироваться розетка в каждом купе, а возраст постельного белья не будет ограничен шестью месяцами. В плацкартных вагонах “стандарта” не будет ни кондиционера, ни биотуалета. Ездить “стандартные” поезда будут медленнее – до 70 км/ч.

Из всех других поездов старше 20 лет сделают “эконом”-класс. Кондиционер и биотуалет будет только в СВ-вагонах. В плацкартах и ​​купе вагонах “эконом” класса будут самые низкие условия комфорта.

К слову, средний возраст вагонов “Укрзализныци” – 31,8 года, а вагонов старше 20 лет в “Укрзализныце” 90%. Скорее всего, большинство поездов станут “эконом”-класса, и в них ничего не изменится.

Такая классификация существует в странах Европы. Например, в соседней Польше между Краковом и Варшавой курсируют поезда нескольких категорий, например, TLK, которые можно условно перевести как “Дешевые железные дороги”, и “Супер экспресс”.

По данным Госкомстата Украины, на конец 2017 года в Украине насчитывалось 80 пассажирских вагонов до 8 лет и 340 вагонов от 9 до 15 лет.

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