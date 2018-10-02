Эксперт спрогнозировал, что ожидает Украину без сотрудничества с МВФ

Без МВФ Украине не хватит валютных ресурсов, чтобы безболезненно пройти 2019 и 2020 годы.

Об этом написал председатель Совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек.

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По его словам, заявления отдельных политиков об увеличении долгов Украины за сотрудничество с МВФ – поверхностные, и без получения средств от МВФ Украину ожидают реальные экономические риски.

“Если до конца зимы Украина не найдет хотя бы 3 млрд долларов США под 2-3% годовых, вполне вероятно, что весну мы встретим с курсом, далеким от прогнозируемого”, – написал Шпек.

“Гиперинфляция будет разъедать экономику страны с невероятной скоростью. Мы снова переживем все финансовые ужасы середины 90-х, кризиса 2008-го и 2014-15 годов, когда за считаные месяцы реальный доход граждан упал сразу в несколько раз”, – утверждает эксперт.

“Уменьшение покупательной способности потянет ВВП вниз. Все достижения последних лет в виде сокращения соотношения долг/ВВП, стабилизация банковской системы, фискальная консолидация начнут разъедаться девальвацией”, – дает Шпек неутешительный прогноз.