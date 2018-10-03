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Почему украинцам платят "в конвертах": в ГФС дали ответ

Почему украинцам платят "в конвертах": в ГФС дали ответ

В теневой зарплате и нелегальном трудоустройстве в Украине одинаково заинтересованы как работодатели, так и работники. Причинами тому – субсидии и налоги.

Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя главы ГФС Украины Евгений Бамбизов.

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По его словам, путем выплат “в конвертах” бизнес уменьшает свою налоговую нагрузку на фонд заработной платы.

Однако, напомнил он, людям следует учитывать, какие штрафные санкции могут быть применены и каких преференций они будут лишены в случае нелегального трудоустройства.

“И конечно, если мы обнаружим нелегально трудоустроенного человека, мы будем сообщать в соответствующие службы Минсоца, о том, что этот человек получил незаконную субсидию. Во-вторых, у нас есть соответствующая служба внутренней безопасности. Такая же служба есть в Национальной полиции”, – подвел итог чиновник.

По материалам Обозреватель
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