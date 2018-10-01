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ЗАЗ выиграл судебный процесс у Польши

ЗАЗ выиграл судебный процесс у Польши

Суд Варшавы признал необоснованным исковое заявление Государственного казначейства Польши к Запорожскому автомобилестроительному заводу (ЗАЗ) о взыскании около 250 млн злотых (более $70 млн) за невыполнение обязательств, взятых при покупке в 2005 году госпакета акций польского автомобилестроительного завода FSO.

Об этом сообщает корпорация УкрАВТО, в которую входит ЗАЗ, в четверг, 4 октября.

“Таким образом, доводы Государственного казначейства Польши, запросившего эту сумму для оплаты договорных штрафов, были отклонены судом полностью, а претензии признаны беспочвенными и необоснованными”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что суд признал необоснованным исковое заявление Госказначейства к ЗАЗ о якобы невыполнении дополнительных условных обязательств ЗАЗа, не включенных в инвестиционный план, но предусмотренных в приватизационном договоре от 2005 года о купле за 100 польских злотых 19,9% акций FSO (которые давали 84,31% голосов на общем собрании – ред.), реальная стоимость которых на то время оценивалась независимыми экспертами из большой аудиторской четверки более чем в “минус” 1,2 млрд злотых.

По материалам Корреспондент.net
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