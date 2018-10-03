Китайский биткоин-миллиардер перестанет инвестировать в блокчейн-проекты

Известный китайский криптоинвестор Ли Сяолай заявил о том, что не будет больше участвовать в инвестировании в блокчейн- и ICO-проекты.

“С этого дня Ли Сяолай не будет больше лично инвестировать в любые проекты, связанные с блокчейном или находящиеся на ранней стадии. Таким образом, если вы увидите, что Ли Сяолай связан с каким-либо проектом (меня связывают с множеством проектов без моего ведома и в 99% случаев это не преувеличение), просто игнорируйте это”, — написал он в микроблоге на Weibo.

Также он добавил, что пока не знает, чем будет заниматься в краткосрочной перспективе.