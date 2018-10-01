Цены на нефть могут значительно вырасти из-за санкций против Ирана - Reuters

Нефтетрейдеры делают ставки на то, что цены на нефть США могут вырасти до $ 100 за баррель к следующему году, до рубежа, который многие считали недосягаемым до недавнего времени из-за рекордного роста нефтедобычи в США и относительно слабого мирового спроса, сообщает Reuters.

Но неизбежное возобновление санкций США против Ирана и ограничения, не дающие сырью из США попасть на рынок, спровоцировали ралли, которое подняло цену до пика 4 лет.

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В то время как крупные страны-нефтепроизводители говорят о достаточном уровне предложения, хедж-фонды и спекулянты настроены крайне скептически и делают ставки на то, что рынок продолжит ралли в связи с санкциями на экспорт нефти из Ирана, которые вступят в силу 4 ноября.

“За прошедшие две недели было намного больше свидетельств того, что даже самые крупные потребители – Индия и Китай – не собираются покупать иранскую нефть с ноября”, – сказал Джон Сосер, вице-президент Mobius Risk Group.

Общий объем экспорта из Ирана уже снизился до 2 миллионов баррелей в сутки в сентябре с 2,8 миллиона баррелей в сутки в апреле, и может продолжить снижение, сообщил Институт международных финансов.

Решение администрации Трампа возобновить санкции против Ирана были вызваны резкой переменой планов Организации стран-нефтеэкспортеров: после 18 месяцев сдерживания добычи, участники картеля договорились нарастить производство.

Затем Саудовская Аравия и Россия отдельно договорились увеличить предложение, прежде чем сообщать другим участникам картеля, в попытке успокоить американского президента Дональда Трампа,