Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 84 0

Wi-Fi 6 получат сети и гаджеты

Wi-Fi 6 получат сети и гаджеты

До сих пор различные стандарты Wi-Fi маркировались обозначениями вроде 802.11n и 802.11ac.

Для рядовых потребителей такая схема не слишком удобна, поскольку может вызывать путаницу.

Поэтому принято решение об упрощении названий различных стандартов Wi-Fi. Обозначение 802.11n эквивалентно Wi-Fi 4, а 802.11ac – Wi-Fi 5.

Что касается имени Wi-Fi 6, то под ним скрывается стандарт 802.11ax. Он обещает улучшить спектральную эффективность работы беспроводной сети в условиях нагруженного эфира и увеличить теоретическую пропускную способность в два раза по сравнению со стандартом 802.11ac Wave-2.

Маркировку Wi-Fi 6 будут иметь как собственно сети нового поколения, так и устройства с поддержкой нового стандарта.

Сертификацию оборудования планируется начать в следующем году.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018