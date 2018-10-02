Wi-Fi 6 получат сети и гаджеты

До сих пор различные стандарты Wi-Fi маркировались обозначениями вроде 802.11n и 802.11ac.

Для рядовых потребителей такая схема не слишком удобна, поскольку может вызывать путаницу.

Поэтому принято решение об упрощении названий различных стандартов Wi-Fi. Обозначение 802.11n эквивалентно Wi-Fi 4, а 802.11ac – Wi-Fi 5.

Что касается имени Wi-Fi 6, то под ним скрывается стандарт 802.11ax. Он обещает улучшить спектральную эффективность работы беспроводной сети в условиях нагруженного эфира и увеличить теоретическую пропускную способность в два раза по сравнению со стандартом 802.11ac Wave-2.

Маркировку Wi-Fi 6 будут иметь как собственно сети нового поколения, так и устройства с поддержкой нового стандарта.

Сертификацию оборудования планируется начать в следующем году.