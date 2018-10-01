Рожкова назвала возможную потребность госбанков в капитале

Госбанки не требуют докапитализации при базовом макроэкономическом сценарии.

Об этом заявила первый замглавы НБУ Катерина Рожкова.

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Но негативный сценарий может ударить по их капиталу.

“Два банка требуют реструктуризации активов в результате реализации негативного сценария. Им нужно подать планы реструктуризации активов и выполнить их до конца 2019 года”, – сказала она.

Иначе потребуется докапитализация.

“Сумма, которая может потребоваться в негативном сценарии двум госбанкам, если банки не проведут реструктуризацию активов в следующем году, – 17 млрд грн”, – подчеркнула она.

НБУ не называет эти банки, но, вероятно, речь идет исключительно об Ощадбанке и Укрэксимбанке.