ПриватБанк запускает кредитование физлиц под залог гособлигаций

ПриватБанк запустил новую услугу кредитования физических лиц под залог портфеля облигаций государственного займа.

Как сообщили Finance.ua в банке, получить деньги под залог ОВГЗ можно на срок от 1 месяца до 1 года, но менее срока погашения государством ОВГЗ на 60 дней.

Минимальная сумма кредитования составляет 50 тыс. грн, максимальная – 75% от справедливой (рыночной) стоимости портфеля ОВГЗ, размещенных на счетах Депозитарного учреждения ПриватБанка.

Ставка по кредитам под залог ОВГЗ в ПриватБанке составит 18% годовых.

«В случае необходимости наши клиенты смогут без проблем воспользоваться средствами, вложенными в покупку ОВГЗ, в виде кредита, – говорит заместитель председателя правления ПриватБанка Галина Пахачук. – Госбумаги – это новый эффективный инструмент инвестирования, который может стать выгодной альтернативой банковским валютным депозитам, ставка по которым снижается до европейского уровня».

Напомним, к концу года ПриватБанк планирует запустить в Украине новый онлайн-сервис продажи частным лицам облигаций внутреннего госзайма. Сегодня ПриватБанк активно сотрудничает с Министерством финансов Украины, Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальным банком Украины по запуску онлайн-сервиса продажи ОВГЗ физическим лицам в Приват24.

С начала года в рамках эксперимента по продаже облигаций госзайма через вип-отделения ПриватБанк продал своим клиентам (частным лицам) ОВГЗ на сумму около 545 млн грн, обеспечив более 15% общего прироста портфеля страны – согласно данным НБУ с начала 2018 года портфель ОВГЗ физлиц вырос на 3,1 млрд грн.