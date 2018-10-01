Минфин подсчитал, сколько долгов осталось отдать Украине до конца года

Объем предстоящих выплат Украины по внешнему государственному долгу до конца 2018 года – в четвертом квартале, – составляет 17,247 млрд грн, или 610 млн долларов по текущему курсу Национального банка Украины (НБУ), пишет Сегодня.

Как свидетельствует график прогнозных долговых платежей на сайте Министерства финансов, по действующим соглашениям на 1 октября в том числе предстоят платежи по погашению долга на 13,714 млрд грн (485 млн долл.) и его обслуживанию на 3,533 млрд грн (125 млн долларов).

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Согласно приведенным данным, с начала года Украина заплатила внешним кредиторам 74,096 млрд грн, что по текущему курсу НБУ составляет 2,620 млрд долл., и с учетом предстоящих платежей годовой объем выплат составит 3,230 млрд долл.

В 2019 году платежи по погашению и обслуживанию внешнего госдолга составят 165,395 млрд грн (5,849 млрд долл.), в том числе:

53,590 млрд грн (1,895 млрд долл.) в первом квартале;

47,672 млрд грн (1,686 млрд долл.) – во втором;

56,459 млрд грн (1,997 млрд долл.) – в третьем;

7,673 млрд грн (271 млн долл.) – в четвертом.

Объем предстоящих внешних долговых платежей в 2020 году составляет 169,902 млрд грн, или 6,009 млрд долл. по текущему курсу НБУ.