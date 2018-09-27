Минфин хочет, чтобы Рада ввела трехлетнее бюджетное планирование

И.о. министра финансов Оксана Маркарова надеется, что Верховная Рада в этом году примет новый Бюджетный кодекс относительно введения трехлетнего планирования бюджета страны.

Об этом она сказала в эфире «Свободы слова».

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«Среднесрочные планы были у разных правительств, но мы впервые не только восстановили бюджетный процесс и подали (в парламент – ред.) Бюджет вовремя и со всеми документами, но и переходим к трехлетнему бюджетированию. Наш новый бюджетный кодекс, вводящий трехлетнее бюджетное планирование, уже прошел комитет Рады по вопросам бюджета. Мы надеемся, что он будет поддержан не только нашим Правительством, но и Президентом и коалицией и до конца этого года мы его примем. Тогда со следующего года планирование бюджета не на год, а на три года станет нашим стандартом, как живут все страны Европы, в которую мы идем», – сказала Маркарова.