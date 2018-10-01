Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 114 0

Рева сообщил, сколько в этом году предусмотрено на субсидии

Рева сообщил, сколько в этом году предусмотрено на субсидии

В 2018 году в государственном бюджете предусмотрено более 50 млрд гривен на субсидии для населения, что на 20 млрд гривен меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

Читайте также: В Минсоцполитики объяснили, как влияет на субсидию депозит в банке

По его словам, сокращение бюджета на помощь населению связано с тем, что в прошлом году учитывались долги государства перед теплоснабжающими предприятиями.

Также, как отметил Рева, на рост выплат от государства влияют тарифы, а на уменьшение – повышение социальных стандартов.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минсоцполитики
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018