Рева сообщил, сколько в этом году предусмотрено на субсидии

В 2018 году в государственном бюджете предусмотрено более 50 млрд гривен на субсидии для населения, что на 20 млрд гривен меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

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По его словам, сокращение бюджета на помощь населению связано с тем, что в прошлом году учитывались долги государства перед теплоснабжающими предприятиями.

Также, как отметил Рева, на рост выплат от государства влияют тарифы, а на уменьшение – повышение социальных стандартов.