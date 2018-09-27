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На Роттердам+ "заработали" 15 миллиардов - Сытник

На Роттердам+ "заработали" 15 миллиардов - Сытник

Сумма незаконно полученных средств в результате установки формулы Роттердам+ оценивается в 15 миллиардов гривен.

Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции в среду, 3 октября.

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“Сейчас мы уже получили экономический отчет, что действительно был необоснованно применен тариф Роттердам+… 15 млрд гривен – сумма незаконно полученных средств в результате установки этой формулы”, – сказал он.

Сытник сообщил, что сейчас НАБУ находится на финальной стадии расследования этого дела.

“Работа проведена, фактически мы сейчас на финальной стадии… Для принятия окончательного решения нужна экспертиза вместе с прокурором. После экспертизы будет принято решение”, – отметил он.

Сытник также добавил, что в ходе расследования компания ДТЭК добровольно предоставила детективам НАБУ документы по этому делу, что сняло необходимость проводить обыски.

По материалам Корреспондент.net
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