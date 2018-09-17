Регулятор требует повысить цены на электроэнергию для населения

Тариф на электроэнергию для населения в Украине на сегодняшний день покрывает только 50% себестоимости.

Об этом заявил член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Коваленко.

“Больным вопросом нового рынка [электроэнергии – ред.] является перекрестное субсидирование. На сегодня 50% стоимости электрической энергии возмещается потребителями. Это очень низкий уровень. На мой взгляд, этот вопрос может быть решен только одним путем: одновременное принятие решения о повышении тарифа для населения и введение действенной системы субсидий для незащищенных слоев населения”, – сказал Коваленко.

По его мнению, этот вопрос сложный для всей страны, однако необходим для внедрения нового рынка.

Напомним, что НКРЭКУ отменила формулу Роттердам+, однако соответствующее решение вступит в силу с 1 июля 2019 года.

С 1 июля 2019 года в Украине должен начать работу новый рынок электроэнергии. При этом цена электроэнергии, отпускаемой ТЭС и другими производителями, будет регулироваться исключительно рыночным спросом и предложением.