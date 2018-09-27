НАБУ за полгода вернуло в госбюджет 107 млн гривен, - Сытник

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) по результатам деятельности в первом полугодии 2018 года вернуло в государственный бюджет 107 млн гривен.

Об этом в среду, 3 октября, во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции сообщил директор Бюро Артем Сытник.

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По его словам, также есть определенная сумма средств, которые сейчас нельзя вернуть в госбюджет.

“Есть арестованные средства, которые мы не можем передать в бюджет, потому что нет соответствующих решений суда… 360 миллионов гривен – есть такая цифра. 107 млн грн за первое полугодие 2018 года (возвращены в госбюджет, – ред.)”, – сказал он.

Сытник отметил, что возвращенные НАБУ средства в бюджет – это средства, которые были возмещены добровольно.

“За весь период существования НАБУ это добровольное возмещение, но это далеко не основной способ возврата средств в бюджет”, – отметил Сытник.