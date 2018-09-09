В августе больше всего "погорели" на коррупции судьи - НАБУ

Большинство лиц, которые в августе получили статус подозреваемых в совершении уголовных коррупционных правонарушений, являются судьями.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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“В течение прошлого месяца статус подозреваемых получили ряд судей, уличенных в коррупции, в частности один из судей Хозяйственного суда Ивано-Франковской области, который, по данным следствия, принял неправомерную выгоду в размере 5 тыс. евро в обмен на обещание не менять арбитражного управляющего в хозяйственном деле о банкротстве предприятия, и.о. председателя одного из судов Винницкой области, который, как установило следствие, получил 20 тыс. грн неправомерной выгоды за принятие судейского решения о закрытии административного производства в отношении жителя области, судья одного из районных судов Луганской области, который, по версии следствия, получил неправомерную выгоду в размере 10 тыс. грн за непривлечение гражданина к административной ответственности, судья одного из районных судов Киевской области, который, по мнению детективов, получил неправомерную выгоду за непривлечение гражданина к административной ответственности, судья Апелляционного суда Черкасской области, задержанный сразу после получения от местного жителя неправомерной выгоды в размере 30 тыс. грн”, – говорится в сообщении.

В общем детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры расследуют 644 уголовных производства. О подозрении в совершении уголовных коррупционных правонарушений сообщено 161 лицу.

Кроме того, отмечают в НАБУ, в августе сообщено о завершении досудебного расследования и открыты материалы для ознакомления судье Барышевского районного суда Киевской области, подозреваемому в получении 2500 долл. США в обмен на принятие им решения по гражданскому делу об обеспечении иска.

По состоянию на конец августа в судах находится 155 дел от НАБУ и САП. Статус обвиняемых в них имеют 244 человека.

Так, в прошлом месяце детективы завершили расследование, а прокуроры направили в суд обвинительные акты в отношении судьи Хозяйственного суда Харьковской области, которая приняла решение в пользу частного предприятия-участника схемы по хищению газа ПАО “Укргаздобыча” – ч.2 ст.364 и ч.1 ст.375 УК Украины, председателя одного из городских судов Донецкой области – ч.3 ст.368 УК Украины, судьи Окружного административного суда города Киева – ч.3 ст.368 УК Украины; судьи Бабушкинского районного суда г. Днепропетровск – ч.4 ст. 368 УК Украины.