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В итальянском парламенте сожалеют об отказе от лиры

В итальянском парламенте сожалеют об отказе от лиры

Италия сумела бы решить вопрос госдолга при наличии своей валюты, полагает глава бюджетного комитета нижней палаты парламента страны Клаудио Борги.

“Я более чем уверен, что имея свою собственную валюту, Италия смогла бы решить свои проблемы”, – заявил он в интервью Radio Anch’io.

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По его словам, евро в качестве единой европейской валюты не достаточно для урегулирования финансовых проблем Италии.

Парламентарий сказал, что если бы Италия хотела противостояния с Евросоюзом, она объявила бы о дефиците бюджета на следующий год в 3,1% ВВП, а не 2,4% ВВП, который был установлен в законопроекте.

По материалам МинПром
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