Турция раскрыла план борьбы с кризисом лиры, потерявшей уже 40% - FT

Министр финансов Турции и зять президента Берат Албайрак снизил целевые показатели экономического роста страны и пообещал сократить государственные расходы почти на 10 млрд долларов, поскольку страна стремится найти выход из экономического кризиса.

Албайрак заявил о том, что рост ВВП составит в 2018 году 3,8% и 2,3% в следующем – оба прогноза сократились по сравнению с предыдущими на 5,5 процента.

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Пытаясь смягчить обеспокоенность среди международных инвесторов тем, что государственные расходы подпитывают инфляцию, которая почти достигла 18% в августе, Альбайрак пообещал сократить инфраструктурные проекты, на долю которых приходится значительная часть государственных расходов.

“Мега инфраструктурные проекты будут реализованы с международным финансированием”, – сказал он в презентации с использованием англоязычных слайдов в музее в Стамбуле.

Он заявил о том, что дефицит бюджета составит 1,9 процента от ВВП в этом году и 1,8 процента в 2019 году. В подтверждение того, что инфляция, вероятно, будет расти еще больше в ближайшие месяцы, целевой показатель инфляции в 2018 году составил 20,8 процента. Но Альбайрак заявил, что показатель сократится до 15,9% в следующем году.

Экономический план показали через неделю после того, как центральный банк Турции похвалил некоторых инвесторов за повышение процентных ставок, несмотря на очевидные возражения президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Инвесторы заявили, что искали более консервативные прогнозы ВВП и больше приверженности финансовой дисциплине.

Альваро Ортис Видаль-Абарка, главный экономист по вопросам Турции в испанском банке BBVA, назвал этот план таким, который основан на “более реалистичных предположениях о ВВП и инфляции”, которые показали, что правительство было готово принять “более низкий, но более устойчивый рост”.

Он также отметил, что план сокращения расходов стал приятным шагом, но добавил, что более подробная информация о планах по привлечению дополнительного дохода в $2,6 млрд будет приветствоваться.

Альбайрак сказал, что “будет внедрена более эффективная практика партнерства между государственным и частным секторами” – рекомендация МВФ – и что схема социального страхования будет пересмотрена.