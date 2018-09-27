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Украина и Польша подписали новый контракт по газу

Украина и Польша подписали новый контракт по газу

Польская нефтегазовая компания PGNiG подписала новый контракт на поставку газа в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба компании в среду, 3 октября.

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Отмечается, что PGNiG и украинская компания Энергетические ресурсы Украины (Energy Resources of Ukraine) будут транспортировать газ для оператора ГТС Украины Укртрансгаза.

Речь идет о 200 млн кубометров газа. Поставку будут осуществлять в период с октября по1 мая 2019 года. Указано, что выбор подрядчика определился по лучшей цене.

Всего с августа 2016 года до конца июня этого года PGNiG транспортировала в Украину в целом 1,3 млрд кубометров газа.

По материалам Корреспондент.net
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