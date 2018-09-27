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"Газпром" намерен достичь контрактных объемов поставок газа в Европу

"Газпром" намерен достичь контрактных объемов поставок газа в Европу

Российский “Газпром” планирует поставить в страны Европы в этом сезоне рекордные объемы газа, которые приблизятся к контрактным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

“Мы в этом году побьем очередной рекорд, но этот рекорд фактически приблизит нас к объему законтрактованного газа, к годовым контрактным количествам, которые составляют у нас 204,5 млрд куб. м”, – сказал зампред правления “Газпрома” Александр Медведев.

В свою очередь глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что экспорт газа Россией ежегодно растет на 6-7%. По его мнению, в ближайшие десять лет страны Европы увеличат потребление газа на 100 млн кубометров в год.

“Это означает, что для дополнительного спроса нужно будет создавать новые транспортные маршруты”, – обосновал он строительство газопроводов “Северный поток 2”, и “Турецкий поток”.

Напомним, российский президент Владимир Путин сообщил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель о готовности самостоятельно финансировать строительство “Северного потока-2”, если США введут санкции против участников консорциума. Российскому “Газпрому” в консорциуме принадлежит доля в 50%. Среди других участников – дочка BASF Wintershall, Uniper и Shell.

По материалам РБК-Украина
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