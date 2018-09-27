Продажи фотоаппаратов в мировом масштабе сокращаются

Компания GfK обнародовала результаты исследования мирового рынка фотоаппаратов в первой половине текущего года: спрос на цифровые камеры падает как в денежном, так и в количественном выражении.

В период с января по июнь включительно фотоаппараты принесли 3,9 млрд евро. Это на 11% меньше по сравнению с результатом за первую половину прошлого года. Если рассматривать рынок в штуках, то падение продаж оказалось ещё более существенным — приблизительно 15 %.

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По мере снижения поставок компактных фотокамер (даже с большими сенсорами) интерес к системным фотоаппаратам, наоборот, продолжает расти вместе со средним ценником.

Смещение фоторынка в сторону сегмента high-end сказывается на рынке объективов. В первой половине 2018 года объём этой отрасли составил 1 млрд евро.

Наиболее популярны в настоящее время объективы для беззеркальных (системных) фотоаппаратов: их оборот за последние полгода увеличился почти на четверть. В первой половине 2018 года было продано более 700 тыс. объективов для беззеркальных фотоаппаратов.